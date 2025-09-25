Louis Theroux presenta il spin-off adolescenza su Netflix dopo 27 anni alla BBC
l’evoluzione dei progetti di louis theroux: da bbc a netflix. Louis Theroux, noto per la sua lunga carriera come presentatore e documentarista, sta ampliando i propri orizzonti professionali con un nuovo progetto che segna un’importante svolta nella sua carriera. Dopo anni di collaborazione esclusiva con la BBC, Theroux si prepara a presentare una produzione originale su Netflix, spostandosi verso un modello narrativo più innovativo e coinvolgente. il nuovo documentario sulla radicalizzazione online dei giovani. contenuti e tematiche affrontate. Il progetto in quattro parti si concentra sul fenomeno della radicalizzazione dei giovani attraverso internet, con particolare attenzione al modo in cui alcuni ragazzi vengono influenzati da contenuti misogini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: louis - theroux
Piantando. Ophelia Wilde · perfect love. ? Ed Sheeran senza jet privato: “preferisco i treni e gli alberi”. Durante un’intervista con Louis Theroux, il cantante ha raccontato di come lui e la moglie cerchino di ridurre al minimo i voli e viaggiare il più normalmente - facebook.com Vai su Facebook
Netflix Adolescence inspires Louis Theroux 'spin off' set to be a huge hit - The critically acclaimed drama, which tracked teenager Jamie (Owen Cooper) following ... dailyrecord.co.uk scrive
Louis Theroux set to return to screens with powerful new documentary said to be a 'spin off' of Netflix's gripping drama Adolescence - hitting explorations of modern life, is developing the project through his production company Mindhouse. Lo riporta dailymail.co.uk