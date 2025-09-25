Lotta allo spreco alimentare Dalla mensa comunale oltre mille pasti alla Caritas
Ogni giorno le eccedenze alimentari del centro cottura di Capannori idonee al recupero, ovvero cibo non inviato o somministrato all’utenza, ma eventualmente prodotto in esubero rispetto al fabbisogno giornaliero e mantenuto ad idonee temperature di conservazione vengono ritirate dalla Caritas e trasportate con i dovuti accorgimenti, alle mense solidali da questa gestite per essere poi distribuite agli utenti. Tutto ciò grazie ad un protocollo di intesa siglato da Comune, Qualità & Servizi spa e Arcidiocesi Lucca, Ufficio pastorale Caritas. Da febbraio ad agosto 2025 il centro di cottura di Capannori gestito da Qualità & Servizi Spa ha donato 1055 pasti alle mense solidali gestite dalla Caritas di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
