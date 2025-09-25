"Non ci sono denunce, né di estorsioni né di usura, quando invece tante indagini svolte sotto la direzione della procura della Repubblica, hanno fatto emergere un sottobosco di fenomeni di questo tipo. Questa è una cosa che mi lascia un po’ l’amaro in bocca". Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha lanciato il suo allarme ieri nell’ambito del convegno ’Chi costruisce, chi distrugge: la criminalità organizzata nel settore delle costruzioni. L’impegno delle Istituzioni e delle imprese a contrasto dell’illegalità’, organizzato dalla Cassa Edile e dalla stessa Prefettura di Reggio. Nella sede della Cassa Edile si è quindi fatto il punto della situazione, in un settore che è da sempre facile bersaglio delle organizzazioni di stampo mafioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alle infiltrazioni. L’allarme del prefetto: "Non ci sono denunce di estorsioni o di usura"