Lotta alle discriminazioni nello sport | la calciatrice Alice Pignagnoli premiata in Comune

È stato consegnato questa mattina, a Palazzo della Città, un riconoscimento dell’amministrazione comunale ad Alice Pignagnoli, giocatrice di calcio che con coraggio e determinazione ha contribuito in modo decisivo al dibattito nazionale sui diritti delle donne nel mondo dello sport e del lavoro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

“Una delle prime voci di complimenti sia stata quella dell’associazione Assist, impegnata per la lotta contro le discriminazioni di genere nello sport. Luisa Rizzitelli, la sua presidente, confida «che la sua guida sia fortemente improntata al rispetto di uno sport c - facebook.com Vai su Facebook

