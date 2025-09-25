Lotta alle discriminazioni nello sport | la calciatrice Alice Pignagnoli premiata in Comune

Baritoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato consegnato questa mattina, a Palazzo della Città, un riconoscimento dell’amministrazione comunale ad Alice Pignagnoli, giocatrice di calcio che con coraggio e determinazione ha contribuito in modo decisivo al dibattito nazionale sui diritti delle donne nel mondo dello sport e del lavoro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: lotta - discriminazioni

