Vincitrice di ben 6 Emmy Awards, la serie medical drama “The Pitt”, in queste ore disponibile su Sky Atlantic con i primi due episodi (che coprono due ore di un turno ospedaliero) ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e l’atmosfera davvero realistica. Così realistica che in molti si sono chiesti se l’ospedale dove “lavora” Noah Wyle sia vero o meno. Ebbene, l’ospedale di The Pitt (il pozzo, così come lo chiama il protagonista) esiste eccome, si trova a Pittsburgh e si chiama Allegheny General Hospital. Situato nel North Side di Pittsburgh è davvero il cuore della serie Non solo le sue riprese esterne sono immediatamente riconoscibili, ma la produzione ha avuto accesso anche agli interni dell’ospedale, garantendo un realismo senza precedenti alle scene mediche, girate in corridoi, sale operatorie e stanze normalmente riservate al personale sanitario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ospedale di The Pitt esiste davvero (ed è parte del suo successo straordinario)