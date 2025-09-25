L' oroscopo di oggi - giovedì 25 settembre 2025

Ariete ??. Prosegue una giornata all’insegna della risoluzione di questioni importanti. Caro Ariete, in questo giovedì hai una grinta notevole che ti consiglio di applicare per le questioni di ordine pratico. Se dalla scorsa primavera hai avuto un incremento di responsabilità o se ti sono state fatte delle promesse nel lavoro, così come nelle tue relazioni più strette, è ora che puoi iniziare a vedere i primi risultati di tutto il tuo impegno. Nei sentimenti oggi prediligi la passione: con il partner o con chi vuoi conquistare, può esserci un’intesa speciale. La forma fisica richiede da parte tua uno stile più attento alle energie: bruci come il fuoco del tuo segno, chi ti è accanto non può fare a meno di notarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

