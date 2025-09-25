L’Oréal ha nominato Alexis Perakis-Valat nuovo amministratore delegato per gli Stati Uniti, principale filiale della società francese, e presidente per il Nord America. Prende il posto di David Greenberg, che invece assume l’inedito ruolo di chairman di L’Oréal Usa. Una decisione che, come ha spiegato il Ceo del più grande gruppo di cosmetici al mondo Nicolas Hieronimus, «evidenza l’importanza del mercato americano per la crescita futura» e ne sottolinea l’impegno dell’azienda. Perakis-Valat lascia parallelamente il posto di presidente della divisione prodotti di consumo, che ricopriva dal 2016, a Fabrice Megarbane, attuale Chief Global Growth Officer. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Oréal, Alexis Perakis-Valat è il nuovo Ceo per gli Usa