L' ordine del giorno per riconoscere lo Stato di Palestina niente discussione in Consiglio | opposizioni su tutte le furie
Niente discussione in Consiglio comunale sull'ordine del giorno per riconoscere lo Stato di Palestina e le opposizioni vanno su tutte le furie, prendendo di mira il presidente Giulio Tantillo. “Ancora una volta Tantillo ha impedito il dibattito in Aula”, dicono le forze di minoranza, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
