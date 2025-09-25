L' Ordine degli Avvocati di Avellino organizza un evento sul sequestro preventivo
AVVOCATI AVELLINO – L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha organizzato un evento formativo sul tema del sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca che si terrà il 3 ottobre 2025.L'evento avrà luogo alle 15:30 presso l'Aula Magna "Rosario Livatino" del Tribunale di Avellino.Saluti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
