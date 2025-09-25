L' Ordine degli Avvocati di Avellino organizza un evento sul sequestro preventivo

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVVOCATI AVELLINO – L'Ordine degli Avvocati di Avellino ha organizzato un evento formativo sul tema del sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca che si terrà il 3 ottobre 2025.L'evento avrà luogo alle 15:30 presso l'Aula Magna "Rosario Livatino" del Tribunale di Avellino.Saluti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ordine - avvocati

Caldo in carcere, 40 ventilatori regalati dall'Ordine degli Avvocati

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Dopo le dimissioni di Cecilia Turco il presidente è Federico Rosellini

Ordine Avvocati Taranto: uno zaino per lo ‘Scatto d’Atto’

ordine avvocati avellino organizzaInchiesta Dolce Vita, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli sarà il legale del Comune di Avellino - Sara’ il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, l’ avvocato Carmine Foreste, il legale che rappresentera’ il Comune di Avellino nel corso dell’udienza preliminare che sarà ... Lo riporta corriereirpinia.it

Dolce Vita, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli sarà il legale del Comune - Sara’ il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, l’ avvocato Carmine Foreste, il legale che rappresentera’ il Comune di Avellino nel corso dell’udienza preliminare che sarà celebrat ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ordine Avvocati Avellino Organizza