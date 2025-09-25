L' opposizione apprezza Crosetto e se la prende con Meloni | Fa la vittima e divide Paese

Guido Crosetto si presenta alla Camera di buon mattino. Ribadisce "la più ferma condanna" per gli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla, richiama subito, "con forza", i valori della Repubblica ("il rispetto del diritto internazionale, la tutela della vita umana, la difesa della libertà di espressione e di manifestazione pacifica"), poi assicura "assistenza" alle imbarcazioni e mette in chiaro il suo obiettivo: "Aiutare a far arrivare gli aiuti a chi ne ha bisogno e, contestualmente, tutelare tutte le persone che sono a bordo della Sumud Flotilla". Ce n'è abbastanza per ottenere, intanto, che le opposizioni ascoltino il suo intervento in religioso silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'opposizione apprezza Crosetto e se la prende con Meloni,: "Fa la vittima e divide Paese"

