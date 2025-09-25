L' opera protagonista della mostra di Chagall è arrivata in città | torna al pubblico dopo decenni

Ravennatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È giunta oggi al Museo d’Arte della città di Ravenna l’opera Le Grand Soleil (1965-1967) di Marc Chagall, protagonista della mostra "Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera", in programma dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026. Le Grand Soleil, realizzato da Chagall insieme al mosaicista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: protagonista - mostra

Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico

Foglianise protagonista alla mostra nazionale “Le fiabe sono vere…”

Palermo protagonista alla Mostra di Venezia, Carmelo Bene visto da Maresco e i 18 giorni di Nino D'Angelo

opera protagonista mostra chagallArrivata al MAR l’opera Le Grand Soleil di Marc Chagall - È giunta oggi al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna l’opera Le Grand Soleil (1965- Secondo ravenna24ore.it

Ravenna, mostra su Chagall: le delicate operazioni per fare entrare due grandi mosaici al Mar VIDEO - Dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, in occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita ... Da corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Opera Protagonista Mostra Chagall