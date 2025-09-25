L' opera protagonista della mostra di Chagall è arrivata in città | torna al pubblico dopo decenni
È giunta oggi al Museo d’Arte della città di Ravenna l’opera Le Grand Soleil (1965-1967) di Marc Chagall, protagonista della mostra "Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera", in programma dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026. Le Grand Soleil, realizzato da Chagall insieme al mosaicista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Arrivata al MAR l’opera Le Grand Soleil di Marc Chagall - È giunta oggi al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna l’opera Le Grand Soleil (1965- Secondo ravenna24ore.it
Ravenna, mostra su Chagall: le delicate operazioni per fare entrare due grandi mosaici al Mar VIDEO - Dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, in occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita ... Da corriereromagna.it