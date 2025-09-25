Loot 3 | svelati data di uscita trama e cast della terza stagione della serie comedy con Maya Rudoplh
A un anno e mezzo dalla fine della seconda stagione, e dopo aver già annunciato la data di uscita, Apple TV+ ha svelato il trailer ufficiale di Loot 3, terza stagione della serie comedy con protagonista la super star della comicità americana Maya Rudolph nei panni di Molly Wells, una specie di. 🔗 Leggi su Today.it
Svelato il trailer della terza stagione di $Loot - Una fortuna, l'acclamata comedy con Maya Rudolph di Apple TV+, che debutterà il $15ottobre con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 10 dicembre. youtu.be/nEfKc1DJMjE - X Vai su X
