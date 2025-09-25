Lookman Inter il mancato arrivo resta decisivo per Chivu | manca questa caratteristica

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il grande assente della scorsa estate interista si chiama Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’ Atalanta, classe 1997, era il profilo individuato da Cristian Chivu per dare alla sua Inter un’identità nuova, più verticale e imprevedibile. Ma il mercato non ha consegnato l’uomo desiderato e, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la rivoluzione è rimasta un progetto incompiuto. Lookman avrebbe offerto alla squadra quella capacità di strappo, dribbling e cambio di passo che manca nell’attuale rosa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

