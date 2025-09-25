Look giacca e gonna | affinità elettive dallo Street Style di Milano

La Milano Fashion Week di settembre 2025 non vive solo sulle passerelle. È con lo street style che si misurano e si mettono in pratica le tendenze, tra editor, buyer e influencer che trasformano le vie del centro in una passerella parallela. Nei primi due giorni dedicati alle collezioni Primavera Estate 2026, un abbinamento semplice e immediato ha catalizzato l’attenzione: il look giacca e gonna. Un duo apparentemente tradizionale, che torna però con una veste aggiornata e carica di spunti contemporanei. Il binomio, così lineare all’apparenza, nasconde insidie di styling: ecco come li abbinano le professioniste di stile. 🔗 Leggi su Amica.it

