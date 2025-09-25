Longevità come ha fatto la signora Maria a festeggiare 117 anni

«Studiami, impara da me» aveva detto Maria Branyas Morera al medico che la seguiva. E così è stato fatto. Per anni campioni di sangue, saliva, urina e feci sono stati prelevati dalla 117enne spagnola morta nel 2024. Svelando così i segreti della sua longevità, pubblicati in uno studio sulla rivista Cell Reports Medicine. Una quotidianità fatta di passeggiate di un’ora e tre yogurt al giorno, che insieme a una serie di caratteristiche fisiologiche le hanno fatto raggiungere l’età da record. Gli studi condotti a Barcellona dal gruppo di ricerca dell’istituto Josep Carreras hanno mostrato come nella donna ci fosse una marcata differenza tra l’età anagrafica e quella biologica. 🔗 Leggi su Open.online