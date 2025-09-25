Londra Trump attacca sindaco pakistano Sadiq Khan | Uno dei peggiori al mondo vuole imporre sharia la replica | Razzista islamofobo

Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente americano ha affermato: “Guardo a Londra, dove c’è un sindaco terribile, terribile, terribile. Ora vogliono ricorrere alla legge della sharia. Ma sei in un paese diverso, non puoi farlo” Scontro a distanza tra Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Londra, Trump attacca sindaco pakistano Sadiq Khan: “Uno dei peggiori al mondo, vuole imporre sharia”, la replica: “Razzista islamofobo”

