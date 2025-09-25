L' omicidio sanitario di Gaza l' appello dei medici su The Lancet per difendere diritto alla salute minacciato nella Striscia | Il silenzio diventa tradimento
"Gli ospedali dovrebbero essere santuari di cura, ma a Gaza sono diventati bersagli", ha sottolineato Alessandro Vitale, chirurgo dell'Università di Padova "L'omicidio sanitario di Gaza: le società mediche non devono restare in silenzio" ("Gaza's healthocide: medical societies must not stay s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: omicidio - sanitario
Omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario le accuse - facebook.com Vai su Facebook
Cinque sanitari indagati per omicidio colposo: autopsia sul corpo di Guglielmo Gualtieri - X Vai su X
"Catastrofe sanitaria a Gaza": parte da Padova l'appello alla comunità medica mondiale - La lettera condanna gli attacchi alle infrastrutture sanitarie e mette in evidenza l’impatto catastrofico del conflitto sui pazienti, in particolare quelli con patologie urgenti come tumori, traumi e ... Si legge su padovaoggi.it
Appello medici su The Lancet, 'difendere diritto salute a Gaza' - Un gruppo di chirurghi e professionisti sanitari internazionali ha lanciato un appello sulle pagine di The Lancet, invitando le società medico- ansa.it scrive