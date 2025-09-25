L' omicidio del giudice Saetta e del figlio | l' omaggio delle istituzioni 37 anni dopo
Nell’ambito della “Settimana della legalità”, questa mattina si è tenuta la cerimonia in memoria del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, uccisi in un attentato di matrice mafiosa il 25 settembre 1988.L’incontro si è svolto sulla vecchia strada statale 640, in contrada Giulfo, luogo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: omicidio - giudice
La scomparsa di Legari, Oliva davanti al giudice: è accusato di omicidio
L’indagato per il duplice omicidio di piazza dell’Unità non risponde al giudice
Condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie, il giudice gli dà altri 5 anni per maltrattamenti
46°Anniversario dell’omicidio del Giudice Cesare Terranova e del Maresciallo Lenin Mancuso. Ordinanza di limitazione traffico veicolare per la giornata di domani ift.tt/0ce2IM6 - X Vai su X
Il giudice ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e della mafiosità. Secondo le indagini, l’omicidio era stato pianificato per punire Sadiku dopo la sua decisione di collaborare con la giustizia - facebook.com Vai su Facebook
Una corona d’alloro sulla stele del giudice Saetta e del figlio Stefano - Il 25 settembre 1979, a Palermo, caddero il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di polizia Lenin Mancuso. Si legge su grandangoloagrigento.it
Una corona d’alloro per ricordare il giudice Saetta e il figlio Stefano uccisi 37 anni fa - Il 25 settembre 1988, Antonino Saetta, Presidente della I sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, viene assassinato insieme al figlio Stefano sulla SS 640 Agrigento- Secondo grandangoloagrigento.it