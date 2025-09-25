L’omaggio a Claudia Cardinale La sua Anghiari da film e il ritorno 50 anni dopo

Anghiari, 25 settembre 2025 – Era tornata ad Anghiari il 2 novembre del 2013, bella e affascinante anche a 75 anni, per festeggiare il mezzo secolo dall’uscita del film “La ragazza di Bube”. E il paese di Baldaccio, che era stato il suo set, tributò un grande omaggio a Claudia Cardinale, icona del cinema e della bellezza alla pari di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che nello splendore della sua giovinezza (aveva appena 25 anni) venne scritturata dal grande regista Luigi Comencini per assegnarle il ruolo della grande protagonista, Mara, fidanzata di Bube, interpretato dall’attore statunitense George Chakiris. 🔗 Leggi su Lanazione.it

