L’omaggio a Claudia Cardinale La sua Anghiari da film e il ritorno 50 anni dopo
Anghiari, 25 settembre 2025 – Era tornata ad Anghiari il 2 novembre del 2013, bella e affascinante anche a 75 anni, per festeggiare il mezzo secolo dall’uscita del film “La ragazza di Bube”. E il paese di Baldaccio, che era stato il suo set, tributò un grande omaggio a Claudia Cardinale, icona del cinema e della bellezza alla pari di Sophia Loren e Gina Lollobrigida, che nello splendore della sua giovinezza (aveva appena 25 anni) venne scritturata dal grande regista Luigi Comencini per assegnarle il ruolo della grande protagonista, Mara, fidanzata di Bube, interpretato dall’attore statunitense George Chakiris. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: omaggio - claudia
“Addio a Claudia Cardinale, per i ternani sarà per sempre la ragazza di Bube: una proiezione pubblica in suo omaggio”
Claudia Cardinale, l'omaggio della RAI cambia il palinsesto: stasera su Rai 2 C'era una volta il West
Claudia Cardinale, come cambia il palinsesto tv per renderle omaggio
L'INDOMABILE Il MoMa di New York, nel 2022, rese omaggio a Claudia Cardinale, l'anti-diva dai mille volti Questo è il catalogo curato dalla figlia, Claudia Squitieri @ElectaEditore - X Vai su X
Omaggio a #ClaudiaCardinale - Alle 21.20 “C'era una volta il West" di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda | Un magnate delle ferrovie assolda un killer per eliminare l'unico ostacolo fra lui e la strada ferrata che congiunge l'Est - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudia Cardinale: aveva 87 anni - Nata a Tunisi, per decenni ha vissuto a Roma, nella sua villa sull'Appia Antica ... Scrive rainews.it
Addio a Claudia Cardinale, la diva che fu anti-diva. Macron: 'Per sempre nel cuore dei francesi' - Tra le ultime grandi star italiane degli anni d'oro. Scrive ansa.it