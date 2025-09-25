Lollobrigida nelle Marche confronto con Coldiretti su Pnrr e speculazioni nel settore dei cereali

Il Ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sarà domani nelle Marche nella provincia di Ancona, in visita ad uno dei più grandi frantoi regionali, quello dei fratelli Mosci di San Marcello di Jesi, primo frantoio ad aver utilizzato i fondi del PNRR per gli ammodernamenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: lollobrigida - marche

Pesca, Lollobrigida: "Marche candidate a capitale produttiva"

Lollobrigida: “Con Acquaroli le Marche sono diventate centrali nell’Italia che conta”

Siamo lieti di ufficializzare la presenza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste on. Francesco Lollobrigida e di Francesco Acquaroli Presidente della Regione Marche, oltre agli ospiti già presentati nei giorni scorsi, all'inaugurazion - facebook.com Vai su Facebook

Il dibattito tra Della Vedova e Prandini sulla "carne sintetica", un anno dopo l'aggressione - Il deputato di +Europa ha scelto di ritirare la querela nei confronti del presidente della Coldiretti in cambio di un confronto con gli scienziati, che Lollobrigida ha sempre negato I protagonisti ... Lo riporta ilfoglio.it

Coldiretti Marche incontra i candidati: agricoltura al centro del confronto elettorale - Questo lo spirito con cui Coldiretti Marche ha organizzato giovedì 18 settembre l’incontro con i due candidati alla presidenza della Regione Marche, Francesco ... msn.com scrive