Se viaggiare spesso con le compagnie aeree low cost ti ha portato a confrontarti con le loro rigide regole sui bagagli, c’è una soluzione che potrebbe davvero cambiarti la prospettiva. Oggi è possibile approfittare di un prezzo irripetibile per lo zaino Lossga da 40x20x25 cm in offerta su Amazon progettato appositamente per le esigenze di chi non vuole rinunciare a comfort, capienza e risparmio:è il compagno di viaggio perfetto per evitare supplementi e stress al gate, ora in offerta a soli 20,57 euro. Approfitta dello sconto Praticità che si vede e si sente. La capienza di 20 litri e le dimensioni di 40x20x25 cm sono calibrate al millimetro per rientrare nei limiti imposti dalle principali compagnie low cost come Ryanair, EasyJet, Wizz Air e TUI Airlines. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo zaino perfetto per viaggiare leggeri: capienza, dimensioni Ryanair e comfort a meno di 21 euro