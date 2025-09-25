Lo vede dalla finestra mentre cerca di scassinare le auto in via Di Vitalone arrivano carabinieri e polizia

Si affaccia alla finestra e vede un uomo mentre cerca di scassinare le auto parcheggiate lungo via Di Vitalone a Terni: chiama i carabinieri che arrivano e arrestano il “topo”.Il fatto è successo nella notte fra domenica e lunedì. A finire in manette è stato un 47enne romano, pluripregiudicato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it