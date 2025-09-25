Lo vede dalla finestra mentre cerca di scassinare le auto in via Di Vitalone arrivano carabinieri e polizia
Si affaccia alla finestra e vede un uomo mentre cerca di scassinare le auto parcheggiate lungo via Di Vitalone a Terni: chiama i carabinieri che arrivano e arrestano il “topo”.Il fatto è successo nella notte fra domenica e lunedì. A finire in manette è stato un 47enne romano, pluripregiudicato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: vede - finestra
“Si morde un dito, scrive col sangue una richiesta d’aiuto su un cuscino e lo lancia dalla finestra”: un rider lo vede e salva donna rimasta intrappolata da 30 ore
Negozio scassinato a Bolzano in piena notte, cittadina vede tutto dalla finestra e fa arrestare un 20enne
Allora, i miei 5 gatti non escono, nessuno fa storie e nessuno tenta la fuga, tranne Thor. Thor appena vede una finestra, una porta, un pertugio aperto si lancia fuori manco la casa andasse a fuoco, con annessa rincorsa nostra per tutto il paese. Allora ho avuto - facebook.com Vai su Facebook