Lo stupratore è nero? C’è la privacy
Sui «mostri» italiani i media si animano ricamando biografie corredate da foto. Ma con i violentatori stranieri fanno ricorso alla deontologia, svelandone solo l’età. 🔗 Leggi su Laverita.info
Si è scoperto che lo stupratore di Roma, quell'uomo del Gambia che domenica in un parco di roma ha violentato una donna di 60 anni, martedì , prima dell'arresto ha violentato un'altra donna di 44. La cosa assurda e' che questo signore non era un clandestin