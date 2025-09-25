Lo studio della Cna | Fino al 6 luglio si lavora per il Fisco

Le imprese grossetane devono lavorare fino al 6 luglio solo per adempiere agli obblighi fiscali: è il cosiddetto ’ Tax Free Day ’, il giorno simbolico in cui si smette di lavorare per il fisco e si inizia a produrre reddito per sé. A rivelarlo è il settimo Rapporto Cna "Comune che vai fisco che trovi", che analizza il peso del fisco sulle imprese italiane, prendendo in esame un’"impresa tipo" in ognuno dei 114 capoluoghi di provincia. Grosseto si piazza al terzo posto in Toscana per total tax rate, con un’imposizione che arriva al 51,4%, dietro a realtà come Massa (dove si "liberano" il 4 luglio) e Siena (5 luglio). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo studio della Cna: "Fino al 6 luglio si lavora per il Fisco"

