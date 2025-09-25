Lo stato palestinese non merita Hamas

Segnatevi queste parole, prima di andare avanti e prima di arrivare a quello che è successo stanotte e che era stato già anticipato due giorni fa da Giorgia Meloni.

Stato palestinese, il passo di Macron fa infuriare gli Usa. Nelli Feroci: “Un gesto di solidarietà”

Stato Palestinese Macron è solo. Riconoscimento, Europa divisa Cohn-Bendit: il sì indebolisce Hamas

Tajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice Caracciolo

Giorgia Meloni da New York dice che il clima si sta deteriorando e dobbiamo essere responsabili e non alimentare l'odio verso di lei. Poi dice nell'ordine che: - l'opposizione non accetta la sua proposta di (non) riconoscere lo stato palestinese perché non vogli

La premier ieri ha spiazzato i suo critici su Gaza sostenendo la tesi Trump: Sì a uno Stato palestinese ma senza Hamas, e solo dopo la liberazione degli ostaggi. Bilaterale con Al Thani e Al Sharaa: Roma punta alla ricostruzione siriana.

Lo stato palestinese non merita Hamas; Israele-Gaza, le news del 3 agosto. Hamas: “La Croce Rossa potrà portare cibo agli ostaggi”; Fonti dell'ufficio di Netanyahu: Decisione è presa, sì a occupazione totale di Gaza - Onu sullo speaker della Camera americana Johnson in Cisgiordania: Gli insediamenti dei coloni sono illegali.

Lo stato palestinese non merita Hamas - Combattere contro la violenza di Netanyahu premiando la strategia di Hamas non significa lavorare per il riconoscimento di uno stato: significa lavorare per il riconoscimento di un metodo: il terroris ... Lo riporta ilfoglio.it

Leader di Hamas Ghazi Hamad: "Il riconoscimento della Palestina è merito del 7 ottobre". Dario Fabbri:"Ma a quale prezzo?" - E' il risultato del 7 ottobre, il mondo intero ha aperto gli occhi sulla causa palestinese. Riporta tg.la7.it