Secoloditalia.it | 25 set 2025

“Se siamo uguali a voi in tutto il resto, dovremo rassomigliarvi anche in questo.  Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui? Nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata, e non sarà certo difficile che io riesca persino ad andare oltre l’insegnamento.” (W. Shakespeare, “Il mercante di Venezia”) Strano destino ha la destra italiana. Ci ha messo mezzo secolo per liberarsi dello spettro dell’antisemitismo agitatole contro dalla sinistra, con un percorso difficile ma autentico ed ecco che adesso viene accusata dell’opposto: di essere troppo filo-Israele, di avere compiuto un’opzione storica, tra ebrei e palestinesi; di avere scelto Gerusalemme contro Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lo Stato palestinese e le condizioni della premier: le opposizioni abbiano il coraggio di accettarle in nome dell'interesse nazionale

