Lo staff di Confartigianato Cesena nei laboratori di 400 imprese | Tanti capannoni rinnovati

Cesenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è rinnovata anche quest’anno l’iniziativa ‘Essere in Impresa’, promossa da Confartigianato Cesena, che ha visto tutti i collaboratori dell’associazione recarsi in visita nelle 400 imprese del territorio. Un evento che testimonia l’impegno concreto di Confartigianato al fianco delle imprese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: staff - confartigianato

Giornata del Made in Italy. Visita a 400 laboratori - Lo staff si sposta dalla sede alle imprese e si elegge il Gruppo di Presidenza. ilrestodelcarlino.it scrive

Confartigianato, tutto il personale sul territorio - Tutto il personale delle sedi territoriali lascia gli uffici e va casa delle imprese, nei laboratori e negli stabilimenti. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Staff Confartigianato Cesena Laboratori