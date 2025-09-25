Lo staff di Confartigianato Cesena nei laboratori di 400 imprese | Tanti capannoni rinnovati
Si è rinnovata anche quest’anno l’iniziativa ‘Essere in Impresa’, promossa da Confartigianato Cesena, che ha visto tutti i collaboratori dell’associazione recarsi in visita nelle 400 imprese del territorio. Un evento che testimonia l’impegno concreto di Confartigianato al fianco delle imprese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: staff - confartigianato
Partecipa alla Fiera AMBIENTE 2025 con ICE Agenzia e Confartigianato! Siamo felici di annunciare che ICE Agenzia, in collaborazione con Confartigianato, organizza una partecipazione collettiva alla fiera AMBIENTE di Francoforte, che si svolgerà dal - facebook.com Vai su Facebook
Giornata del Made in Italy. Visita a 400 laboratori - Lo staff si sposta dalla sede alle imprese e si elegge il Gruppo di Presidenza. ilrestodelcarlino.it scrive
Confartigianato, tutto il personale sul territorio - Tutto il personale delle sedi territoriali lascia gli uffici e va casa delle imprese, nei laboratori e negli stabilimenti. Come scrive ilrestodelcarlino.it