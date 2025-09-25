Atalanta BC e New Balance annunciano una nuova fase della loro collaborazione. Dopo essere diventata Official Kit Sponsor all’inizio della stagione 202526, l’azienda statunitense acquisisce ora i naming rights dello storico stadio di Bergamo, che a partire da oggi sarà ufficialmente denominato New Balance Arena. L’accordo sottolinea l’impegno congiunto di Club e sponsor nel restituire valore alla comunità e nello sviluppare le nuove generazioni di calciatori, consolidando la collaborazione già esistente tra le due realtà. La New Balance Academy: omaggio a Mino Favini. La partnership include anche il settore giovanile dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lo stadio dell’Atalanta cambia nome, nasce la New Balance Arena