Lo slancio di Elly paragonato ai concerti degli Oasis? Spiace ma pare una barzelletta
Caro Bersani, unico del Pd che mi è rimasto a cui voler bene. Ti ho sentito dire che con Elly Schlein e Giuseppe Conte si respira lo stesso c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: slancio - elly
Il capolavoro di street art, inserito nel progetto “Gulìa Urbana”, rappresenta un vero e proprio inno alla conoscenza: una pila di libri che diventa slancio verso altri mondi con piedi sospesi tra realtà e fantasia - facebook.com Vai su Facebook
Lo slancio di Elly paragonato ai concerti degli Oasis? Spiace, ma pare una barzelletta - Un confronto forzato tra la politica del campo largo e l’energia irripetibile del gruppo britannico: l'entusiasmo di massa da una parte e la partecipazione stanca dall’altra. Secondo ilfoglio.it