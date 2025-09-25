Lo sguardo di Cardinale oltre il tempo E il mondo si ferma per ricordarla

Lo sguardo di Claudia Cardinale era, ieri, su tutti i giornali del mondo: sul New York Times, sul Times di Londra, sul Guardian. I quotidiani francesi, Le Monde, Le Figaro, Libération, dedicano tutti la prima pagina alla scomparsa di Claudia Cardinale, così come i grandi siti specializzati, come Variety. Ma la notizia attraversa anche i media più giovani, come TikTok, dove innumerevoli sono i video che la ricordano. Segno che anche la Generazione Z ha abbracciato quest’attrice, scomparsa martedì sera a 87 anni; quel suo sguardo ha attraversato il tempo e le generazioni. Uno sguardo che si posava anche sugli altri: "con lucidità e generosità, sul mondo: lei scelse l’Unesco per sostenere l’istruzione delle bambine e delle donne", scrive la direttrice generale Unesco, Audrey Azoulay. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sguardo di Cardinale oltre il tempo. E il mondo si ferma per ricordarla

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

È morta l’attrice Claudia Cardinale. Con quello sguardo «monellesco» (come lo definì Moravia), ha saputo restituire al cinema tutto e il suo contrario, fluttuando fra misura ed esplosione. di Cristiano Governa https://osservatoreromano.va/it/news/2025-09/quo-2 - X Vai su X

Oggi ci lascia Claudia Cardinale, una delle più grandi icone del cinema italiano e mondiale. Il suo sguardo intenso, la sua eleganza autentica e il suo talento hanno illuminato capolavori come Il Gattopardo, Otto e mezzo e C’era una volta il West. Non era solo - facebook.com Vai su Facebook

