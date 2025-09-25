Lo scontro tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini | Conduco io Lei fa domande senza senso non sono stupido

Scontro a Otto e mezzo tra la conduttrice Lilli Gruber e Gianfranco Fini. La conduttrice incalza l’ex presidente della Camera su più fronti: dal conflitto in Medio Oriente, alla linea di Donald Trump e al presunto asservimento del partito di Giorgia Meloni, fino all’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk. Ma è quando Gruber gli chiede un commento sul rapporto personale con la leader di Fratelli d’Italia che lo scontro si accende. Fini, visibilmente infastidito, ribatte: “Lei vuole un titolo su Giorgia Meloni. Non sono così stupido da rispondere alle domande ovvie”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

