Lo jihadista Usama che faceva proseliti nel carcere di Trieste | chiesto il trasferimento a Sassari
La decisione a seguito del comportamento del detenuto che nel carcere triestino tentava reclutamenti. In Sardegna la prigione è di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Vi portiamo dentro il condominio dove alloggiava Usama, il venticinquenne pakistano in carcere con l'accusa di terrorismo. La vita "fantasma", quel lavoro "nel catering dei grandi eventi" e l'inquietante pensiero parallelo affidato a piattaforme svizzere che gara
