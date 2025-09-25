Lo jihadista Usama che faceva proseliti nel carcere di Trieste | chiesto il trasferimento a Sassari

Repubblica.it | 25 set 2025

La decisione a seguito del comportamento del detenuto che nel carcere triestino tentava reclutamenti. In Sardegna la prigione è di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

