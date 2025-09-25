Lo abbiamo sopravvalutato Ora la sinistra rosica per Gianfranco Fini

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sinistra erano convinti che Gianfranco Fini fosse uno dei loro. E ne erano talmente convinti che Lilli Gruber lo ha invitato a parlare a Otto e mezzo in una puntata dal titolo "Trump, Meloni e la flotilla: parla Fini", forse convinta che la linea di pensiero di Fini sarebbe stata coincidente con la sua. Ma l'ex presidente della Camera ha le sue idee e le sue convinzioni che, come ha dimostrato, non sono allineate con il circolino di La7. E non lo dimostra solo la discussione avuta in diretta con Gruber ma anche il silenzio imbarazzato di Massimo Giannini, che era presente durante lo scontro, che non è risciuto a intervenire perché probabilmente anche lui è stato spiazzato da quella che doveva essere una conversazione senza contraddittori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lo abbiamo sopravvalutato ora la sinistra rosica per gianfranco fini

© Ilgiornale.it - "Lo abbiamo sopravvalutato". Ora la sinistra rosica per Gianfranco Fini

In questa notizia si parla di: abbiamo - sopravvalutato

abbiamo sopravvalutato sinistra rosica"Lo abbiamo sopravvalutato". Ora la sinistra rosica per Gianfranco Fini - La postura di Fini da Lilli Gruber ha sparigliato le carte e visto che l'ex presidente del Consiglio non ha seguito una linea di pensiero che non gli appartiene viene perfino accusato di essere "uteri ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Sopravvalutato Sinistra Rosica