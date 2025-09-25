A sinistra erano convinti che Gianfranco Fini fosse uno dei loro. E ne erano talmente convinti che Lilli Gruber lo ha invitato a parlare a Otto e mezzo in una puntata dal titolo "Trump, Meloni e la flotilla: parla Fini", forse convinta che la linea di pensiero di Fini sarebbe stata coincidente con la sua. Ma l'ex presidente della Camera ha le sue idee e le sue convinzioni che, come ha dimostrato, non sono allineate con il circolino di La7. E non lo dimostra solo la discussione avuta in diretta con Gruber ma anche il silenzio imbarazzato di Massimo Giannini, che era presente durante lo scontro, che non è risciuto a intervenire perché probabilmente anche lui è stato spiazzato da quella che doveva essere una conversazione senza contraddittori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lo abbiamo sopravvalutato". Ora la sinistra rosica per Gianfranco Fini