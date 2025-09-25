Lo abbiamo sopravvalutato Ora la sinistra rosica per Gianfranco Fini
A sinistra erano convinti che Gianfranco Fini fosse uno dei loro. E ne erano talmente convinti che Lilli Gruber lo ha invitato a parlare a Otto e mezzo in una puntata dal titolo "Trump, Meloni e la flotilla: parla Fini", forse convinta che la linea di pensiero di Fini sarebbe stata coincidente con la sua. Ma l'ex presidente della Camera ha le sue idee e le sue convinzioni che, come ha dimostrato, non sono allineate con il circolino di La7. E non lo dimostra solo la discussione avuta in diretta con Gruber ma anche il silenzio imbarazzato di Massimo Giannini, che era presente durante lo scontro, che non è risciuto a intervenire perché probabilmente anche lui è stato spiazzato da quella che doveva essere una conversazione senza contraddittori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - sopravvalutato
Perché tanti fan dei Beatles non amano Bob Dylan? Voi da che parte state? Siete dei beatlesiani che non sopportano Dylan, oppure riuscite ad apprezzare anche il cantautore americano? È un sentimento diffuso tra i fan dei Beatles, ne abbiamo avuto una pro - X Vai su X
Trump ora punta il dito contro David Letterman: "Sempre sopravvalutato, è un perdente". Lo showman più famoso risponde: "Stiamo andando verso il controllo dei media" - facebook.com Vai su Facebook
"Lo abbiamo sopravvalutato". Ora la sinistra rosica per Gianfranco Fini - La postura di Fini da Lilli Gruber ha sparigliato le carte e visto che l'ex presidente del Consiglio non ha seguito una linea di pensiero che non gli appartiene viene perfino accusato di essere "uteri ... Segnala ilgiornale.it