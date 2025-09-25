140 anni di storia del Resto del Carlino: tra i corrispondenti reggiani del nostro giornale anche il letterato scandianese Aderito Belli. A ricordarlo è il ricercatore storico Marco Montipò: "Belli rappresenta la personalità scandianese, in ambito culturale, più importante del Novecento. Grazie a lui abbiamo numerosi libri tra cui Storia di Scandiano (1928) e innumerevoli saggi e articoli storici. Fu un cronista del suo tempo oltre che poeta, scrittore, storico e pubblicista. Belli fu anche uno dei principali corrispondenti di numerosi quotidiani nazionali tra cui, appunto, Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "ll letterato Aderito Belli merita un’intitolazione"