Livorno | Microcamera nel bagno per spiare le dipendenti sorpreso con 600 file delle donne riprese di nascosto | denunciato
Un ex titolare di un'attività di Livorno è stato denunciato con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata poiché nel negozio aveva installato una microcamera con la quale riprendeva di nascosto le dipendenti nei loro momenti intimi. Le indagini da parte della sezione operativa per la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - microcamera
200 anni di Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura. Livorno celebra il bicentenario del suo grande maestro con una mostra straordinaria a Villa Mimbelli, appena restaurata. Fino all’11 gennaio 2026, oltre 200 opere tra dipinti, disegni e acqueforti raccont - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, telecamera nascosta nel bagno del negozio e oltre 600 file, denunciato il titolare - La Polizia di Stato ha denunciato a Livorno un uomo per interferenze illecite nella vita privata. Si legge su livornopress.it
Nasconde la fotocamera sotto il lavandino per spiare le colleghe in bagno: riesce a scattare 134 foto - Un uomo di 41 anni è stato denunciato per avere installato una fotocamera sotto il lavabo del bagno delle colleghe: lo scorso ottobre era riuscito a scattare ben 134 fotografie. Lo riporta fanpage.it