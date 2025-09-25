Livorno | Capodanno ebraico l' auspicio della comunità | Finisca l' anno con le sue maledizioni e inizi con le sue benedizioni
"Finisca l'anno con le sue maledizioni. Cominci l'anno con le sue benedizioni". Queste due frasi sono il leit motiv di una composizione poetica, parte della liturgia ebraica per Rosh Hashanà, il Capodanno Ebraico. Un auspicio rivolto al mondo, nonostante le avversità che lo hanno attraversato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
