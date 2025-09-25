Liverpool e Manchester United vogliono firmare Gleison Bremer

Sito inglese: Il Liverpool pone per una foto di squadra durante la UEFA Champions League 202526. (Foto di Ryan PierseGetty Images) Liverpool è interessato a firmare Gleison Bremer dalla Juventus, ma il vestito italiano non è disposto a sanzionare la sua partenza. Secondo Tuttojuve, dovranno affrontare anche la concorrenza del Manchester United. Liverpool ha bisogno di Gleison Bremer. Il rapporto afferma che il Liverpool è fermamente concentrato sulla firma del difensore brasiliano di 28 anni. Giovanni Leoni ha raccolto danni ACL e sarà messo da parte per diversi mesi. Ibrahima Konate sarà un agente libero alla fine della stagione e Liverpool dovrà investire in difensori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Aumenta la concorrenza per Juve e Man United: anche City e Liverpool vogliono Quenda - Ruben Amorim è pronto a portare all'Old Trafford il giovane talento che è tra i più promettenti in Portogallo ... Scrive tuttomercatoweb.com

Juventus, Bremer è tornato uomo mercato: è già nel mirino di Liverpool e Manchester United - Le prestazioni del difensore brasiliano al rientro dall'infortunio al ginocchio sono già tornate quelle di uno dei migliori centrali in circolazione e secondo la stampa inglese Bremer è tornato ad ... Come scrive msn.com