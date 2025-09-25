LIVE USA-Bulgaria Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Blengini ribalterà il pronostico?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Usa e Bulgaria. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Cechia-Iran in semifinale. Il Mondiale di volley nelle Filippine continua a riservare colpi di scena e l’ultima giornata dei quarti di finale porta con sé una sfida molto interessante: USA–Bulgaria, un confronto che profuma di grande classico e che potrebbe diventare il trampolino di lancio verso la corsa alle medaglie. Gli USA di Karch Kiraly hanno fin qui avuto un cammino perfetto, quattro vittorie su quattro, compreso il 3-1 con cui hanno regolato la Slovenia negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

