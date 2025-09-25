LIVE USA-Bulgaria 2-3 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Aleksandar Nikolov accende la rimonta della Blengini band! E’ semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CECHIA-IRAN DI VOLLEY DALLE 9.30 16.35: Per oggi è tutto, appuntamento dunque a sabato per le due semifinali del Mondiale 2025. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.34: Italia-Polonia si giocherà alle 12.30 di sabato, mentre Bulgaria-Cechia si giocherà alle 8.00 16.32: 29 punti di Aleksandar Nikolov, che aveva chiuso con un bottino magrissimo i primi due set e poi si è scatenato. E’ lui il top scorer e l’MVP del match. In casa bulgara 12 i punti di Asparuhov che aveva tenuto in qualche modo in piedi la baracca nei primi due set e 10 per Petkov, match winner, con 8 punti per capitan Grozdanov. 🔗 Leggi su Oasport.it
Volley femminile, Italia quinta ai Mondiali U19. Bulgaria in trionfo, USA sorpresi
Mondiali femminili, seconda giornata: Giappone e Turchia convincono, la Cina soffre ma vince. Il Canada supera la Bulgaria
Bulgaria-Spagna (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. La Roja espugnerà Sofia?
