LIVE USA-Bulgaria 2-3 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Aleksandar Nikolov accende la rimonta della Blengini band! E’ semifinale

16.35: Per oggi è tutto, appuntamento dunque a sabato per le due semifinali del Mondiale 2025. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.34: Italia-Polonia si giocherà alle 12.30 di sabato, mentre Bulgaria-Cechia si giocherà alle 8.00 16.32: 29 punti di Aleksandar Nikolov, che aveva chiuso con un bottino magrissimo i primi due set e poi si è scatenato. E' lui il top scorer e l'MVP del match. In casa bulgara 12 i punti di Asparuhov che aveva tenuto in qualche modo in piedi la baracca nei primi due set e 10 per Petkov, match winner, con 8 punti per capitan Grozdanov.

