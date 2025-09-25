LIVE USA-Bulgaria 2-2 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | A Nikolov trascina i bulgari al pareggio 22-25 Si va al tie break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CECHIA-IRAN DI VOLLEY DALLE 9.30 0-1 Pallonetto di A. Nikolov vincente, tutto quello che tocca è oro 22-25 Muroooooooooooooooooooooo Asparuhooooooooooooooov! E si va al tie break! Il cambio di passo di Aleksandar Nikolov è stato decisivo per la rimonta di una Bulgaria che ha smesso di sbagliare e ha tenuto costantemente sulla corda gli usa che invece qualche errore lo hanno commesso nel momento decisivo Time out Kiraly 22-24 Invasione di Garcia in attacco! 22-23 Errore al servizio Usa 22-22 Primo tempo McHenry 21-22 Diagonale stretta di A. 🔗 Leggi su Oasport.it
