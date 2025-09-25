LIVE Sinner-Cilic ATP Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’esordio dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Dopo gli ottavi di finale ottenuti a Wimbledon, dov’è stato sconfitto da Flavio Cobolli, Cilic è stato eliminato all’esordio sia agli US Open, per mano di Alexander Bublik, che ad Hangzhou, sconfitto da Nishesh Basavareddy. Nel mezzo ci sono state due sconfitte nel tie di Coppa Davis contro la Francia per mano di Arthur Rinderknech e Corentin Moutet. 12.49 Dall’altra parte della rete ci sarà un campione Slam: Marin Cilic. Il trentaseienne croato è sul viale del tramonto ma nella partita secca rimane sempre un avversario da non sottovalutare. Il classe 1988 prova a tornare alla vittoria dopo quasi tre mesi dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - cilic
Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego
Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego
?Wimbledon, ottavi di finale, Cobolli-Cilic: l'azzurro chiude con un ace anche il 2° setLive 6-4, 6-4, 1-1 |Attesa per Sinner e Sonego
LIVE Alle 13 Sinner-Cilic: parte la caccia di Jannik al titolo di Pechino - X Vai su X
Jannik Sinner torna in campo! Il numero 2 del mondo esordirà giovedì 25 settembre contro Marin Cilic al torneo ATP 500 di Pechino alle ore 13 italiane. #janniksinner #sinner #cilic #pechino #atp - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 13 Sinner-Cilic: parte la caccia di Jannik al titolo di Pechino - Il numero 2 del mondo torna in campo dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz. Si legge su gazzetta.it
Sinner-Cilic diretta, oggi l'esordio di Jannik all'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming, precedenti e il programma - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Scrive ilmessaggero.it