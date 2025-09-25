LIVE Sinner-Cilic ATP Pechino 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’esordio dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Dopo gli ottavi di finale ottenuti a Wimbledon, dov’è stato sconfitto da Flavio Cobolli, Cilic è stato eliminato all’esordio sia agli US Open, per mano di Alexander Bublik, che ad Hangzhou, sconfitto da Nishesh Basavareddy. Nel mezzo ci sono state due sconfitte nel tie di Coppa Davis contro la Francia per mano di Arthur Rinderknech e Corentin Moutet. 12.49 Dall’altra parte della rete ci sarà un campione Slam: Marin Cilic. Il trentaseienne croato è sul viale del tramonto ma nella partita secca rimane sempre un avversario da non sottovalutare. Il classe 1988 prova a tornare alla vittoria dopo quasi tre mesi dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

