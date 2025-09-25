LIVE Sinner-Cilic ATP Pechino 2025 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Entra in campo Marin Cilic. 13.01 Tra i due giocatori c’è un solo precedente, risalente al 2021 quando Sinner si impose in rimonta (3-6, 7-6, 6-3) in Coppa Davis. 12.58 In questa sezione di tabellone già c’è stata la prima sorpresa: la testa di serie numero 5 Karen Khachanov è stato sconfitto in rimonta da Alexander Muller (4-6, 7-6, 6-4). Il russo era in rotta di collisione con Sinner per i quarti di finale. 12.55 Il vincitore di questa partita affronterà al secondo turno Terence Atmane. Il qualificato francese ha sconfitto 6-4, 6-2 la wild card locale Zhizhen Zhang. 🔗 Leggi su Oasport.it
