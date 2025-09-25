LIVE Sinner-Cilic 6-2 6-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | debutto in scioltezza per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Al prossimo turno dell’ATP 500 di Pechino Sinner affronterà Terence Atmane, numero 68 del ranking ATP. All’esordio nel torneo cinese il qualificato francese ha sconfitto 6-4, 6-2 Zizhen Zhang in un’ora e tredici minuti di gioco. 14.37 Sinner chiude il match con il 75% dei punti vinti con la prima, entrata il 77% delle volte, ed il 64% con la seconda. L’azzurro ha messo a segno 3 ace, 0 doppi falli ed ha annullato l’unica palla break concessa. Numeri decisamente migliori rispetto a quanto visto durante gli US Open: una partita è troppo poco per essere un indizio, ma è sicuramente un segnale positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

