LIVE Sinner-Cilic 6-2 5-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il croato serve per rimanere nel match

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo, il quarto del match per il croato. 15-0 Sinner non trova il campo con la risposta 5-1 Gioco Sinner: prima vincente per l’italiano che si porta ad un game dalla vittoria. 40-15 Rovescio in contropiede vincente per Sinner. 30-15 Scappa in lunghezza il dritto di Cilic, che aveva tentato di rubare il tempo all’avversario giocando in controbalzo. 15-15 Lungo il rovescio in uscita dal servizio di Sinner che si era aperto il campo con una grande prima in kick ad uscire. 15-0 Ehilà!! Splendido dritto lungolinea di Sinner che in corsa sorprende Cilic con il contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner cilic 6 2 5 1 atp pechino 2025 in diretta il croato serve per rimanere nel match

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cilic 6-2, 5-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il croato serve per rimanere nel match

In questa notizia si parla di: sinner - cilic

Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego 

Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego

?Wimbledon, ottavi di finale, Cobolli-Cilic: l'azzurro chiude con un ace anche il 2° setLive 6-4, 6-4, 1-1 |Attesa per Sinner e Sonego 

live sinner cilic 6Sinner-Cilic oggi all'Atp 500 di Pechino, la diretta: Jannik vince il primo set 6-2; 0-1 - L'azzurro ritorna a giocare dopo la finale di New York persa con Alcaraz che ha sancito l'ascesa alla vetta della classifica Atp dello spagnolo ... Come scrive corriere.it

live sinner cilic 6Atp Pechino 2025, Sinner in campo oggi contro Cilic - Jannik Sinner debutta oggi, giovedì 25 settembre, all'Atp Pechino 2025, torneo 500 che va in scena al Beijing Olympic Green Tennis Center fino al 1° ottobre. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Cilic 6