LIVE Sinner-Cilic 6-2 5-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il croato serve per rimanere nel match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo, il quarto del match per il croato. 15-0 Sinner non trova il campo con la risposta 5-1 Gioco Sinner: prima vincente per l’italiano che si porta ad un game dalla vittoria. 40-15 Rovescio in contropiede vincente per Sinner. 30-15 Scappa in lunghezza il dritto di Cilic, che aveva tentato di rubare il tempo all’avversario giocando in controbalzo. 15-15 Lungo il rovescio in uscita dal servizio di Sinner che si era aperto il campo con una grande prima in kick ad uscire. 15-0 Ehilà!! Splendido dritto lungolinea di Sinner che in corsa sorprende Cilic con il contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it
