LIVE Sinner-Cilic 6-2 1-1 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Sinner: servizio vincente per l’azzurro. 40-15 Servizio al corpo e dritto in contropiede vincente. 30-15 Vola via il rovescio di Sinner. 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Ampiamente lungo il dritto di Cilic che aveva provato a colpire d’anticipo per rubare il tempo all’avversario Al servizio Jannik Sinner 0-1 Gioco Cilic: ace, il terzo del match per il croato. 40-15 Cilic perde il controllo del dritto dal centro. 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Non rientra a sufficienza la risposta di rovescio dell’italiano. 15-0 Scappa in lunghezza il rovescio di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
