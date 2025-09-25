CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Spettacolare rovescio lungolinea di Sinner, costretto a giocare con il peso del corpo all’indietro dalla profonda risposta di Cilic. 15-0 Aceee!! Servizio perfetto al centro per l’italiano 3-2 Break Sinner: l’italiano aggredisce con la risposta di rovescio e si prende il primo break dell’incontro. Seconda 30-40 Cilic tiene bene lo scambio sulla diagonale sinistra e con il contropiede di rovescio sorprende Sinner. L’italiano si difende come può ma è costretto a cedere campo ed a soccombere sul dritto successivo del croato. 15-40 Prima al centro, dritto ad aprirsi il campo e smash vincente per il croato 0-40 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di Cilic. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Cilic 3-2, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel primo set