LIVE Sinner-Cilic 1-2 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | il croato si salva in apertura
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Si ferma appena sotto il nastro il rovescio incrociato del croato 15-0 Non rientra a sufficienza la risposta di Cilic. 1-2 Gioco Cilic: corto il dritto di Sinner. Il croato ne approfitta e chiude con il dritto incrociato. A-40 Ace, il secondo del match per il croato 40-40 Passante violento di Sinner che accelera con il rovescio e costringe il croato a giocare una volee complicata che si spegne in rete 40-30 Sinner va completamente fuori tempo sulla risposta di rovescio. L’italiano stecca la palla che termina fuori 30-30 Prima ad uscire e dritto incrociato a prendere l’angolo scoperto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - cilic
