CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sinner va completamente fuori tempo sulla risposta di rovescio. L’italiano stecca la palla che termina fuori 30-30 Prima ad uscire e dritto incrociato a prendere l’angolo scoperto. 15-30 Si ferma in rete la risposta di dritto dell’italiano 0-30 Sinner spinge sulla diagonale del rovescio e provoca l’errore del croato. 0-15 Vola via il dritto di Cilic che va fuori giri nel tentativo di tenere alto il ritmo dello scambio 1-1 Gioco Sinner: spinge con il rovescio incrociato l’italiano e forza l’errore del croato. Seconda 40-30 Si ferma in rete il rovescio lungolinea di Cilic che era riuscito a trovare una risposta profonda e centrale per poi mettere i piedi in campo Seconda 30-30 Sinner vanifica un buon servizio ad uscire spedendo in rete il dritto successivo, con cui aveva cercato il contopiede. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Cilic 1-1, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: il croato si salva in apertura