LIVE Sinner-Cilic 0-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | in corso il warm-up

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 13.11 Termina il warm-up. 13.09 Nella conferenza stampa Sinner ha annunciato di aver cambiato alcuni dettagli in campo. Vedremo se queste modifiche si vedranno già oggi. 13.08 Sinner ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 13.06 Inizia il riscaldamento pre-match. 13.05 I due giocatori si avvicinano a rete per la foto ed il sorteggio di rito. 13.04 Entra in campo Margaret Court! L’ex tennista australiana, vincitrice di 24 prove dello Slam, sarà presente nella cerimonia di sorteggio. 13.04 Anche Jannik Sinner fa il suo ingresso sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner cilic 0 0 atp pechino 2025 in diretta in corso il warm up

© Oasport.it - LIVE Sinner-Cilic 0-0, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: in corso il warm-up

In questa notizia si parla di: sinner - cilic

Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego 

Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego

?Wimbledon, ottavi di finale, Cobolli-Cilic: l'azzurro chiude con un ace anche il 2° setLive 6-4, 6-4, 1-1 |Attesa per Sinner e Sonego 

live sinner cilic 0LIVE Alle 13 Sinner-Cilic: parte la caccia di Jannik al titolo di Pechino - Il numero 2 del mondo torna in campo dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz. Come scrive gazzetta.it

live sinner cilic 0Sinner-Cilic in diretta a Pechino: Jannik torna in campo e fa l’esordio in Cina - Sinner sfida Cilic nel primo turno del China Open, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Cilic 0