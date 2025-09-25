LIVE Sinner-Cilic 0-0 ATP Pechino 2025 in DIRETTA | in corso il warm-up
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 13.11 Termina il warm-up. 13.09 Nella conferenza stampa Sinner ha annunciato di aver cambiato alcuni dettagli in campo. Vedremo se queste modifiche si vedranno già oggi. 13.08 Sinner ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 13.06 Inizia il riscaldamento pre-match. 13.05 I due giocatori si avvicinano a rete per la foto ed il sorteggio di rito. 13.04 Entra in campo Margaret Court! L’ex tennista australiana, vincitrice di 24 prove dello Slam, sarà presente nella cerimonia di sorteggio. 13.04 Anche Jannik Sinner fa il suo ingresso sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
