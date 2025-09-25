LIVE Paolini-Sevastova WTA Pechino 2025 in DIRETTA | inizia la volata verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Anastasia Sevastova, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Pechino 2025. La n.1 azzurra torna in campo dopo aver trascinato l’Italia al successo in Billie Jean King Cup in quel di Shenzen. Il trionfo con la nazionale potrebbe essere un’importante iniezione di fiducia per la toscana in vista del finale di stagione. Dalla capitale cinese inizierà la volata verso le Finals di Jasmine Paolini. Al momento l’azzurra occupa la nona posizione della Race to Riyadh con 3526 punti ed è distanziata di 225 lunghezze da Elena Rybakina, ottava forza di questa classifica mentre poco più avanti ci sono Jessica Pegula (4209) e Mirra Andreeva (4189). 🔗 Leggi su Oasport.it

